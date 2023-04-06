Армения примет участие в военных учениях НАТО

Власти Армении продолжают курс на отдаление от Кремля и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — пророссийского военного блока, собранного из лояльных республик бывшего СССР.

Вооруженные силы Армении примут участие в военных учениях стран НАТО, которые стартуют в ближайшие недели, сообщила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.

В учениях Defender-23, которые начнутся 22 апреля на территории 10 европейских стран, будут задействованы 17 тысяч единиц техники, 9 тысяч военнослужащих США и еще 17 тысяч солдат из стран-союзниц и государств-партнеров.

Среди них, как сообщила Сингх, ряд не входящих в НАТО стран: помимо Армении, это Молдова, Босния и Герцеговина, а также силы Косово.

«Это ежегодные учения, которые продлятся почти два месяца и будут сфокусированы на стратегическом развертывании базирующихся в США сил, использовании армейских запасов и кооперации с европейскими союзниками и партнерами», — сообщила представитель Пентагона.

По ее словам, целью маневров будет демонстрация способности армии США быстро размещать готовые к бою силы и технику, «сдерживать тех, кто угрожает миру в Европе и защитить континент от агрессии».

Армения, которая два года назад отказалась участвовать в учениях НАТО, на этот раз изменила позицию вслед за охлаждением отношений с Кремлем и ОДКБ, которые не поддержали премьера Никола Пашиняна в конфликте с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

В январе Армения объявила, что не будет проводить учения ОДКБ на своей территории, а спустя два месяца отказалась от своей квоты на пост заместителя генсека организации.

На ноябрьском саммите ОДКБ Пашинян заявил президенту России Владимиру Путину о «фиаско» организации, а затем отказался подписывать итоговую декларацию мероприятия.