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За добу Росія втратила в Україні 550 солдатів

техніка окупантів
Загалом від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив близько 176 240 осіб особового складу, 7005 броньованих машин, 3629 танків та 2707 артсистем

Про це повідомляє Генштаб.

втрати росії станом на 05.04.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 176240 (+550) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3629 (+2)
  • бойових броньованих машин ‒ 7005 (+6)
  • артилерійських систем – 2707 (+10)
  • РСЗВ – 532 (+4) од.
  • засобів ППО ‒ 280 (+0)
  • літаків – 306 (+0)
  • гелікоптерів – 291 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2283 (+6)
  • крилатих ракет ‒ 911 (+0)
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5573 (+11)
  • спеціальної техніки ‒ 299 (+1)
5 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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