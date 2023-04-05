За добу Росія втратила в Україні 550 солдатів

Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 176240 (+550) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3629 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 7005 (+6)
- артилерійських систем – 2707 (+10)
- РСЗВ – 532 (+4) од.
- засобів ППО ‒ 280 (+0)
- літаків – 306 (+0)
- гелікоптерів – 291 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2283 (+6)
- крилатих ракет ‒ 911 (+0)
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5573 (+11)
- спеціальної техніки ‒ 299 (+1)
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