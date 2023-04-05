Пентагон показав фото нової військової допомоги США Україні Ми розуміємо стратегію України в Бахмуті, ЗСУ мають достатньо можливостей для нової фази, — Пентагон » За добу Росія втратила в Україні 550 солдатів Загалом від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив близько 176 240 осіб особового складу, 7005 броньованих машин, 3629 танків та 2707 артсистем Про це повідомляє Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.23 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 176240 (+550) осіб ліквідовано

танків ‒ 3629 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 7005 (+6)

артилерійських систем – 2707 (+10)

РСЗВ – 532 (+4) од.

засобів ППО ‒ 280 (+0)

літаків – 306 (+0)

гелікоптерів – 291 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2283 (+6)

крилатих ракет ‒ 911 (+0)

кораблів /катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5573 (+11)

спеціальної техніки ‒ 299 (+1)