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Українські воїни незабаром почнуть тренуватись на танках Abrams, — Пентагон

танк Аbrams M1/A1
Бійці Збройних Сил України «порівняно скоро» розпочнуть тренування на американських танках M1-A1 Abrams

Про це повідомив журналістам високопоставлений представник міноборони США 4 квітня, повідомляє CNN.

«Навчання на Abrams ще не почалося… Ми все ще працюємо над закупівлею обладнання, тому ми ще не розпочали навчання, але я очікую, що це відбудеться порівняно скоро», – сказав чиновник.

У Пентагоні нагадали, що у США навчання пройшли вже понад 7000 українських військовослужбовців із початку російського вторгнення в Україну. Щодо танків Abrams, Америка планує передати Україні 31 одиницю – чисельність танкового батальйону.

5 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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