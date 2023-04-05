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У США обговорюють імовірність послаблення санкцій проти Ірану в обмін на замороження ядерної програми

Іран
Високопосадовці США обговорюють новий підхід у переговорах з Іраном та допускають укладення угоди, що дасть змогу обмежити ядерний розвиток країни

Про це повідомляє видання Axios з посиланням на кількох співрозмовників — посадовців з Ізраїлю, західних дипломатів та американських експертів.

За інформацією видання, у Сполучених Штатах Америки обговорюють можливість укладення проміжної угоди з Іраном, яка має вирішити багаторічну дискусію щодо ядерної програми Тегерана.

Зазначається, що адміністрація президента Байдена може вдатися до нового підходу співпраці, оскільки Тегеран просувається вперед у збагаченні урану, а переговори 2015 року зайшли в глухий кут. Нова тимчасова угода може передбачати послаблення санкцій в обмін на те, що Тегеран частково заморозить свою ядерну програму.

Зазначається, що напередодні США зняли це питання з порядку денного, хоча і не відкидали спроб усе ж домовитися про повернення до угоди з Іраном від 2015 року. Утім підтримка Іраном Росії у війні проти України та жорстоке придушення протестів сильно ускладнили ситуацію.

За даними джерел, нещодавно Ізраїль повідомив Вашингтону, що він стурбований стрімким розвитком ядерної програми Ірану і готовий завдати удару, якщо Тегеран підвищить рівень збагачення урану вище 60%.

Можлива угода передбачає зупинку на рівні 60%, а союзники в обмін на це готові послабити деякі санкції.

5 апреля, 2023 | Category: Мир, Новости, США

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