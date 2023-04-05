Линда Томас-Гринфилд: «России вообще не должно быть в Совете Безопасности ООН» У США обговорюють імовірність послаблення санкцій проти Ірану в обмін на замороження ядерної програми » У Чехії створять реєстр автомобілів з українськими номерами Міністерство транспорту Чехії створить реєстр автомобілів з українськими номерами, які перебувають на території країни. Видання Czech Radio пише, що до створення такої бази даних закликали муніципалітети і міста, щоб спростити пошук правопорушників. Прессекретар відомства Франтішек Емелка підтвердив “Чеському Радіо”, що система головним чином покликана забезпечити поліпшення виконання адміністративних штрафів за перевищення швидкості. Реєстр має зрівняти умови у сфері правопорушень для чеських і українських водіїв. Відомо, що чеськими дорогами нині їздить близько 38 тисяч українських автомобілів. Реєстр може бути готовий до кінця 2023 року.