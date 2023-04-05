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У Чехії створять реєстр автомобілів з українськими номерами

Міністерство транспорту Чехії створить реєстр автомобілів з українськими номерами, які перебувають на території країни. 

Видання Czech Radio пише, що до створення такої бази даних закликали муніципалітети і міста, щоб спростити пошук правопорушників.

Прессекретар відомства Франтішек Емелка підтвердив “Чеському Радіо”, що система головним чином покликана забезпечити поліпшення виконання адміністративних штрафів за перевищення швидкості.

Реєстр має зрівняти умови у сфері правопорушень для чеських і українських водіїв.

Відомо, що чеськими дорогами нині їздить близько 38 тисяч українських автомобілів. Реєстр може бути готовий до кінця 2023 року.

5 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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