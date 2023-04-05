У Чехії створять реєстр автомобілів з українськими номерами

Міністерство транспорту Чехії створить реєстр автомобілів з українськими номерами, які перебувають на території країни.
Видання Czech Radio пише, що до створення такої бази даних закликали муніципалітети і міста, щоб спростити пошук правопорушників.
Прессекретар відомства Франтішек Емелка підтвердив “Чеському Радіо”, що система головним чином покликана забезпечити поліпшення виконання адміністративних штрафів за перевищення швидкості.
Реєстр має зрівняти умови у сфері правопорушень для чеських і українських водіїв.
Відомо, що чеськими дорогами нині їздить близько 38 тисяч українських автомобілів. Реєстр може бути готовий до кінця 2023 року.
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