Окупанти почали перекидати техніку в обхід Маріуполя — через річку Кальміус на Волноваху

У Маріупольському районі фіксують рух військової техніки рф в напрямку Новоазовськ — Волноваха – Вугледар через селище Гранітне, де окупанти відремонтували міст.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко та опублікував відповідні відео й карту переміщень.

«Зафіксовано та візуально підтверджено напрям Новоазовськ — Гранітне -Волноваха — Вугледар як основний напрям руху колон з живою силою та БК в квітні… Лише за вчора зафіксовано переміщення понад 35 вантажівок з БК та окупантами на Волноваху», — написав Андрющенко.



Він пояснив, що загарбники відремонтували міст через річку Кальміус в районі селища Гранітне, що дозволило тепер здійснювати переміщення, оминаючи Маріуполь. Це скорочує час та робить такі маневри більш прихованими від спостереження та можливого ураження.

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«Вантажівки з БК та поки живою силою, що рухаються з Маріупольського району через місто в бік Новоазовська так само використовують цей маршрут», — зазначив радник мера.

Він додав, що напрямок Запоріжжя — Бердянськ поки без руху.