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Ми розуміємо стратегію України в Бахмуті, ЗСУ мають достатньо можливостей для нової фази, — Пентагон

артилеристи на Бахмутському напрямку
Високопосадовець міноборони США заявив, що американське керівництво розуміє стратегію України в Бахмуті: у Пентагоні впевнені в здатності ЗСУ перейти до нової фази бойових дій

Про це поінформувала пресслужба Пентагону.

«Ми перебуваємо в дуже тісній комунікації з українським керівництвом, Збройними Силами України і її політичним керівництвом, і ми розуміємо стратегію, яку вони вирішили реалізовувати», — зазначив представник Пентагону.

У міноборони бачать величезні людські втрати, яких зазнає Росія, коли сили Вагнера кидають першими в бій, а російські війська закріплюються на позиціях завдяки міцній українській обороні.

«Тому ми розуміємо стратегію України і впевнені, що у них є необхідне обладнання і що, оскільки ми допомагаємо їм розгортати ці нещодавно підготовлені сили, вони мають достатньо можливостей для того, щоб бути спроможними вести бойові дії на полі бою, яким би не був наступний етап», — наголосив високопосадовець.

5 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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