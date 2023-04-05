Линда Томас-Гринфилд: «России вообще не должно быть в Совете Безопасности ООН»

НЬЮ-ЙОРК – Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд в беседе с «Голосом Америки» в штаб-квартире ООН поделилась своей озабоченностью по поводу влияния России и Китая в мире.

Американский дипломат, которая также является членом кабинета президента США Джо Байдена, сообщила, что во время председательства России в Совете Безопасности ООН в апреле США будут взаимодействовать с ней по ряду вопросов, но в данный момент отдельная встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который приедет в ООН позднее в этом месяце, не планируется.

Отвечая на вопрос о связях Кремля с Венесуэлой и режимом Ортеги и Мурильо в Никарагуа Томас-Гринфилд сказала: «Это вызывает большую озабоченность».

«Как можно заметить по результатам голосования в [Генеральной Ассамблее], это те страны, которые продолжают поддерживать Россию, – добавила она. – Но они находятся не на той стороне истории, и им нужно понять, что они не на той стороне истории, потому что мир стоит на стороне Украины, мир выступает против России, и они должны увидеть “письмена на стене”, обозначающие, что поддержка России – это проигрышная позиция».

Комментируя председательство России в Совете Безопасности ООН, Томас-Гринфилд сказала: «России вообще не должно быть в Совете Безопасности, но она является постоянным членом совета, и мы не можем это изменить».

«В течение этого месяца мы намерены взаимодействовать по важным вопросам повестки Совета Безопасности, – добавила она. – Это не только Украина. Мы ожидаем, что Россия будет искать возможности для распространения своей дезинформации, особенно когда здесь будет их министр иностранных дел Лавров».

«В настоящий момент нет никаких планов контактов с ним, завила американский дипломат. – Но, конечно же, мы будем делать все возможное для освобождения американских граждан, которые были несправедливо задержаны. Госсекретарь разговаривал с министром иностранных дел Лавровым на выходных и потребовал освободить журналиста Wall Street Journal и других американцев, которые незаконно удерживаются российским правительством».