Кремль боїться нової хвилі мобілізації – CNN

«(Росія — ред.) визнала, що їй потрібно ще 400 000 військовослужбовців, і це не лише для конфлікту (в Україні — ред.), але й для нових формувань, які будуть розміщені на новому кордоні з НАТО і Фінляндією»

Як вони це зроблять, наразі незрозуміло».

На думку співбесідників СNN, Росія має проблеми з формуванням «підготовленої військової сили». Агресор не докладає зусиль для запуску другої хвилі мобілізація та має труднощі з підготовкою людей.

«Чи зможе населення витримати ще один раунд мобілізації і чи дійсно Кремль хоче перевірити стійкість населення до цього, наразі незрозуміло. Однак той факт, що вони цього не зробили (не почали другу хвилю мобілізації — ред.), вказує на те, що вони мають певні побоювання з цього приводу».