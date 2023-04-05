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Кремль боїться нової хвилі мобілізації – CNN

Кремль боїться нової хвилі мобілізації, хоча має проблеми з військовою силою – CNN

Кремль має проблеми з формуванням «підготовленої військової сили», однак побоюється запуску нової хвилі мобілізації в Росії через настрої населення CNN із посиланням на західних чиновників

 «(Росія — ред.) визнала, що їй потрібно ще 400 000 військовослужбовців, і це не лише для конфлікту (в Україні — ред.), але й для нових формувань, які будуть розміщені на новому кордоні з НАТО і Фінляндією»

Як вони це зроблять, наразі незрозуміло».

На думку співбесідників СNN, Росія має проблеми з формуванням «підготовленої військової сили». Агресор не докладає зусиль для запуску другої хвилі мобілізація та має труднощі з підготовкою людей.

«Чи зможе населення витримати ще один раунд мобілізації і чи дійсно Кремль хоче перевірити стійкість населення до цього, наразі незрозуміло. Однак той факт, що вони цього не зробили (не почали другу хвилю мобілізації — ред.), вказує на те, що вони мають певні побоювання з цього приводу».

5 апреля, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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