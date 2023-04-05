Как правильно делать тонировку стекол автомобиля

В весенне-летнее время тонировка стекол автомобиля становится важным элементом не только декора вашего любимца, но и возможностью обезопасить себя от ярких солнечных лучей. Но не только в этом может быть предназначение тонировки авто. Выбирая разные варианты тонировок на https://vitavto.kiev.ua/services/tonirovka-stekol/, не сложно обратить внимание на то,что и задачи в выполнении такой работы могут быть разные. От такой задачи может зависеть и степень тонировки, ее размещение и многое другое. Помимо прочего типы тонировок могут отличаться и другими техническими параметрами.

Что такое тонировка и как ее правильно сделать

Тонировка стекол автомобиля — это процесс покрытия стекол автомобиля специальной пленкой, которая изменяет прозрачность стекла и защищает пассажиров и салон от вредного воздействия солнечных лучей и посторонних глаз.

Тонировка стекол автомобиля может преследовать несколько целей, иногда совмещая их, а именно:

Защита от солнечных ультрафиолетовых лучей: специальные пленки, используемые для тонировки, могут блокировать до 99% ультрафиолетовых лучей, что защищает кожу пассажиров и интерьер автомобиля от выгорания и старения. Это наиболее распространенная задача тонировки. Улучшение комфорта водителя и пассажиров: тонировка может снизить количество тепла, проникающего в автомобиль, что улучшает комфорт в жаркую погоду. Повышение конфиденциальности: тонировка стекол может защитить пассажиров и их личное пространство от посторонних глаз, что повышает уровень конфиденциальности и безопасности. Но здесь важно, чтобы тонировка соответствовала законодательству. Поэтому при таком виде тонировки, обязательно придерживайтесь необходимых правил. Улучшение внешнего вида вашего автомобиля: тонировка может изменить внешний вид автомобиля и придать ему более элегантный или спортивный дизайн. Особенно это характерно для спортивных или раритетных моделей.

Существует также несколько видов тонировки стекол автомобиля, которые технически между собой отличаются:

Тонировка пленкой: это наиболее распространенный вид тонировки. В этом случае на стекло наклеивается специальная пленка, которая блокирует ультрафиолетовые лучи и снижает пропускание света. Пленки могут быть различной степени прозрачности и тонировки. Тонировка в массе: этот вид тонировки заключается в том, что стекло производится с добавлением специальных окрашивающих веществ, которые изменяют его цвет и степень прозрачности. Обычно это заводское изготовление, но при замене стекла на автомобиле модно заказать и подобную тонировку. Тонировка керамической краской: при этом виде тонировки на стекло наносится краска, содержащая керамические частицы. Эта краска блокирует ультрафиолетовые лучи и снижает пропускание света. Краска может иметь различную степень тонировки.

Ограничения по тонировке стекол — что важно знать

Да, не забывайте, что в Украине существуют ограничения на тонировку стекол автомобилей и такая тонировка регулируется законодательством. В соответствии с Правилами дорожного движения Украины, принятыми постановлением Кабинета Министров Украины от 10.11.2010 года № 1186, степень пропускания света через передние боковые стекла не должна быть менее 70%, а через лобовое стекло — не менее 75%.

Также, существуют различные требования к цвету тонировки, расположению затемненных участков стекол и разрешенным материалам для тонировки.

Нарушение этих требований может привести к наложению штрафов и отказу в регистрации транспортного средства.

Поэтому, если вы планируете тонировать стекла своего автомобиля, рекомендуется ознакомиться с соответствующими нормативными актами и требованиями. Также, стоит обратиться к специалистам, которые могут выполнить тонировку в соответствии с требованиями законодательства и качественно выполнить работу.