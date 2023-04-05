Эммануэль Макрон отвел главную роль в поисках мира в Украине Китаю

Президент Франции Эммануэль Макрон, совершающий трехдневный визит в Китай, заявил в среду, что Китай может сыграть главную роль в мирном урегулировании в Украине.
«Китай, с его тесными связями с Россией, которые совсем недавно были снова подтверждены, может сыграть важную роль», — сказал Макрон, выступая во французском посольстве в Пекине.
При этом он отметил, что в поиске мира и стабильности для Украины с равной долей ответственности участвуют многие страны, и Франция со своей стороны сделает для этого все возможное.
Одна из целей визита французского президента в Китай – убедить китайские власти не оказывать России военную помощь в ее агрессии.
Также он надеется укрепить коммерческие связи между Францией и Китаем, который является основным торговым партнером Парижа. Выступая в посольстве, Макрон сказал, что Европа не должна отдаляться от Китая в сфере экономики.
На этой неделе в Пекин также приедет глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
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