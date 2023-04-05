Чехія прийняла близько 500 тис. українських біженців від початку повномасштабної війни

Про це інформує в Медіацентрі тимчасово повірений у справах України в Чеській Республіці Віталій Усатий.

Повідомляється, що в березні 2022 року у Чехії прийняли закон, який створив правові підстави для перебування тимчасово переміщених українців.

Громадяни України отримують фінансову допомогу — 5 тисяч крон щомісячно, це близько 200 доларів.

Усатий зауважив, що Чехія вже прийняла близько півмільйона українців з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

У рамках цього закону надається також безплатне медичне страхування українцям, які перебувають у Чехії та мають відповідний статус.

Крім того, тимчасово переміщеним громадянам могли надавати соціальне житло і допомагати з працевлаштуванням.