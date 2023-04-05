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Актор Остап Ступка напідпитку потрапив у ДТП у центрі Києва

На фото: Остап Ступка
Відомий український актор Остап Ступка влаштував ДТП в одному з районів столиці, унаслідок чого постраждав чоловік, якого госпіталізували з чисельними травмами

Про це повідомляє ТСН з посиланням на джерела у поліції.

На вулиці Федорова у Голосіївському районі Києва сталась ДТП за участі українського актора Остапа Ступки. У вівторок, 4 квітня, о 23:15, Range Rover актора напідпитку влетів у Mitsubishi, який був припаркований на зупинці. На момент інциденту в автомобілі перебував чоловік 1984 року народження.

«Слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції встановили, що керманич виїхав на зустрічну смугу та в’їхав в припаркований транспортний засіб. Під час перевірки його на стан сп’яніння прилад Драгер показав 1,62 проміле», — зазначили у поліції Києва.

Ступці загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

5 апреля, 2023 | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес

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