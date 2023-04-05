Актор Остап Ступка напідпитку потрапив у ДТП у центрі Києва

Про це повідомляє ТСН з посиланням на джерела у поліції.

На вулиці Федорова у Голосіївському районі Києва сталась ДТП за участі українського актора Остапа Ступки. У вівторок, 4 квітня, о 23:15, Range Rover актора напідпитку влетів у Mitsubishi, який був припаркований на зупинці. На момент інциденту в автомобілі перебував чоловік 1984 року народження.

«Слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції встановили, що керманич виїхав на зустрічну смугу та в’їхав в припаркований транспортний засіб. Під час перевірки його на стан сп’яніння прилад Драгер показав 1,62 проміле», — зазначили у поліції Києва.

Потерпілого з численними травмами негайно госпіталізували, а Ступку затримали на місці. Наразі розпочате кримінальне провадження – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Ступці загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.