 
«  
  »

Зеленський про візит колишнього держсекретаря США Помпео до Києва: потужний сигнал підтримки українців у боротьбі за свободу

на фото Володимир Зеленський і Майк Помпео
Президент України Володимир Зеленський назвав візит колишнього держсекретаря США Майка Помпео до Києва потужним сигналом підтримки українців

Про це повідомила пресслужба голови держави.

«Учора провів зустріч із делегацією політиків, бізнесменів та представників благодійних організацій Сполучених Штатів Америки на чолі з колишнім державним секретарем США Майком Помпео. Такі візити, зустрічі є потужним сигналом підтримки українців у нашій боротьбі за свободу та демократію», — зазначив Зеленський.

«Всебічна американська підтримка для нас дуже важлива», — додав президент.

Зеленський наголосив на можливостях розвитку бізнесу у сферах будівництва, сільського господарства, ІТ-технологій.

«Інвестуйте в бізнес, бо бізнес – це те, що створює робочі місця. Ми зацікавлені в тому, щоб люди могли знайти роботу, а бюджет отримував надходження для посилення наших спроможностей на полі бою», – закликав президент.

4 апреля, 2023 | Category: Новости, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  