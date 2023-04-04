Керівництво рф шукає альтернативи «групі Вагнера» В Україні знято всі обмеження споживання електроенергії » Захисники за добу знищили 530 окупантів Росія у війні проти України втратила уже 175 690 військових, 3 627 танків, 6 999 ББМ та 2 277 ворожих безпілотників — Генеральний штаб ЗСУ у Facebook Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 175 690 (+530) осіб ліквідовано,

танків – 3 627 (+8) од,

бойових броньованих машин – 6 999 (+6) од,

артилерійських систем – 2 697 (+3) од,

РСЗВ – 528 (+1) од,

засобів ППО – 280 (+0) од,

літаків – 306 (+0) од,

гелікоптерів – 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 277 (+15) од,

крилатих ракет – 911 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 562 (+9) од,

спеціальної техніки – 298 (+0) од.