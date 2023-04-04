В Україні знято всі обмеження споживання електроенергії

У понеділок, 3 квітня, в Україні знято всі мережеві обмеження, які призводили до необхідності зменшення споживання. Відключення споживачів у жодній області не застосовуються.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

“Обмеження у мережах НЕК “Укренерго” відсутні. Складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де населені пункти постійно потерпають від обстрілів росіян та пошкоджуються мережі електропостачання”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, як додають в компанії, в Донецькій області росіяни обстріляли енергетичну інфраструктуру.

“Внаслідок цього були локальні перебої в електропостачанні. Відновлення живлення ускладнюється безпековою ситуацією у цих регіонах”, – констатують енергетики.

В “Укренерго” зазначають, що споживання вище, ніж у понеділок минулого тижня, що пов’язано з холодною погодою та завершенням опалювального сезону в окремих регіонах.

“Будь ласка, споживайте енергію розумно: не включайте одночасно багато потужних приладів, за можливості розподіляйте їх використання упродовж доби. Це дозволить зменшити навантаження на енергосистему”, – звернулись у компанії до споживачів.