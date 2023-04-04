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В районі міської ради Бахмута йдуть важкі бої

Бахмут
Командир підрозділу розвідників Terra Микола Волохов повідомив, що біля міської ради Бахмута йдуть важкі та запеклі бої з противником

Про це він розповів в етері телеканалу «Еспресо»

«В районі міської ради Бахмута йдуть запеклі й важкі бої. Всі бої, які відбуваються безпосередньо у місті дуже важкі. Оскільки це бої серед щільної міської забудови. Взагалі такі типи боїв завжди складні, а в Бахмуті тим паче. До того ж ворог кидає великі людські ресурси та боєприпаси для штурму міста. Тому бої в місті зовсім не схожі на ті, що відбуваються на околицях Бахмута. Але ми тримаємось і будемо тримати оборону Бахмута», — розповів Волохов.

4 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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