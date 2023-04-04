Дональда Трампа заарештували В Украине отмечают первую годовщину освобождения северных областей » Український фільм «Мавка. Лісова пісня» став лідером переглядів у Франції Український мультфільм «Мавка. Лісова пісня» вийшов у французький прокат 29 березня та менше ніж за тиждень показів посів першу позицію серед переглядів Про це інформує Державне агентство з питань кіно. «Анімаційна стрічка вийшла в український прокат 2 березня, а вже з 29 березня вона вийшла на великі екрани французьких кінотеатрів», — пише пресслужба. Повідомляється, що за даними першого дня прокату, мультфільм «Мавка. Лісова пісня» у Франції посів першу позицію серед всіх прем’єрних релізів, обійшовши навіть блокбастер «Шазам! Лють богів». Станом на понеділок, 3 квітня, у Франції було продано 160 827 квитків. «Це означає другий за результативністю стартовий вікенд у національному французькому прокаті у 2023 році, п’яте місце у національному бокс-офісі Франції за тиждень та 5% французького кінотеатрального ринку», — додають у Держкіно.