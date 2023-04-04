Український фільм «Мавка. Лісова пісня» став лідером переглядів у Франції

Про це інформує Державне агентство з питань кіно.
«Анімаційна стрічка вийшла в український прокат 2 березня, а вже з 29 березня вона вийшла на великі екрани французьких кінотеатрів», — пише пресслужба.
Повідомляється, що за даними першого дня прокату, мультфільм «Мавка. Лісова пісня» у Франції посів першу позицію серед всіх прем’єрних релізів, обійшовши навіть блокбастер «Шазам! Лють богів».
Станом на понеділок, 3 квітня, у Франції було продано 160 827 квитків.
«Це означає другий за результативністю стартовий вікенд у національному французькому прокаті у 2023 році, п’яте місце у національному бокс-офісі Франції за тиждень та 5% французького кінотеатрального ринку», — додають у Держкіно.
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