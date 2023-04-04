Трамп против трансляции суда над ним по телевидению

Адвокаты Дональда Трампа в понедельник призвали судью не разрешать видеосъемку, фотосъемку и радиотрансляцию обвинения.

В письме в суд они выступили против трансляции судебного процесса, заявив, что это «усугубит и без того почти цирковую атмосферу вокруг этого дела» и «умалит как достоинство, так и приличия — и процедуры разбирательства, и зала суда».

Ожидалось, что судья Хуан Мерчан решит этот вопрос в понедельник.

Офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга заявил, что оставит этот вопрос на усмотрение судьи, но отметил, что Мерчан разрешил в прошлом году сделать ограниченное количество фотографий во время процесса по делу компании Trump Organization, которая была признана виновной в налоговом мошенничестве.

Для усиления своей юридической команды Трамп дополнительно нанял известного адвоката по уголовным делам и бывшего федерального прокурора Тодда Бланша.

Ранее Бланш защищал Пола Манафорта, главу предвыборного штаба Трампа в 2016 году. После того, как Манафорт был приговорен к тюремному заключению за федеральные преступления, против него были выдвинуты обвинения в финансовом мошенничестве в штате Нью-Йорк. Федеральные обвинения в конечном итоге были сняты, и Трамп помиловал Манафорта перед тем, как покинуть Белый дом. Бланш также ранее представлял интересы Игоря Фрумана, который был партнером бывшего адвоката Трампа Руди Джулиани.

Обвинения Дональду Трампу будут предъявлены во вторник, в 14:15 по местному времени. Об этом сообщил представитель суда.

После этого планируется, что окружной прокурор Элвин Брэгг даст пресс-конференцию в Нью-Йорке, а Трамп собирается вернуться во Флориду и вечером во вторник выступить с речью из своей резиденции в Мар-а-Лаго.

Старший советник экс-президента Джейсон Миллер сообщил в понедельник, что предвыборная кампания Трампа собрала 7 миллионов долларов, начиная с прошлого четверга, когда было объявлено о выдвижении обвинений.

Согласно последнему опросу Reuters/Ipsos, проведенному за последние 3 дня, преимущество Трампа среди республиканских кандидатов в президенты слегка увеличилось. Сейчас Трамп пользуется поддержкой около 48% избирателей республиканцев, по сравнению с 44% в середине марта.

Полиция Нью-Йорка в минувшие выходные начала возводить заградительные сооружения возле Башни Трампа и здания Манхэттенского уголовного суда. В этих точках во вторник ожидаются демонстрации как сторонников, так и противников бывшего президента.

В понедельник мэр Нью-Йорка демократ Эрик Адамс заявил, что серьезной угрозы безопасности в городе нет.

«Хотя некоторые подстрекатели могут подумать о том, чтобы приехать в наш город завтра [во вторник], наше послание ясно и просто: контролируйте себя. Нью-Йорк — наш дом, а не площадка для вашего неуместного гнева», —заявил Адамс, выступая перед журналистами.

«Как всегда, мы не допустим насилия или вандализма любого рода. И если кто-то будет пойман за участием в каком-либо акте насилия, он будет арестован и привлечен к ответственности независимо от того, кем вы являетесь», — добавил Адамс, упомянув конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, заявившую о планах протеста.

«Ведите себя наилучшим образом», — призвал ее мэр Нью-Йорка.

Ранее в понедельник, президент Джо Байден, отвечая на вопрос журналистов о том, не беспокоит ли его возможность беспорядков в Нью-Йорке, ответил: «Нет, я верю в полицейское управление Нью-Йорка».