Столтенберг: На комісії Україна-НАТО обговорять підтримку України у війні та розпочнуть роботу над програмою співпраці

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що під час першого з 2017 року засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ обговорюватимуть і питання підтримки України у війні, яку проти неї веде РФ, і багаторічний план подальшої співпраці, спрямований на наближення Києва до Альянсу.

Про це він сказав у вівторок у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО перед початком дводенної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів організації, у рамках якої відбудеться і засідання Комісії Україна-НАТО за участю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Раніше засідання комісії на рівні вищому, ніж рівень послів, блокувала Угорщина.

«Міністри закордонних справ НАТО зустрічаються в ключовий для нашої безпеки момент. Ми бачимо, що путінська агресія проти України триває. Ми зустрінемося у форматі Комісії Україна-НАТО з міністром закордонних справ Кулебою, де ми обговоримо, як продовжувати підтримувати Україну в плані її нагальних потреб, але також я очікую, що союзники почнуть працювати над довгостроковою багаторічною програмою, щоб продовжувати допомагати й підтримувати Україну, щоб допомогти їй розвивати сумісність із союзниками, піти від стандартів часів Радянського Союзу до стандартів НАТО, наблизитися до євроатлантичної сім’ї», — розповів він.

Крім того, союзники мають намір у середу обговорити широке питання у сфері наявних безпекових викликів, включно з Близьким Сходом та Африкою, боротьбою з тероризмом. «Ми обговоримо, як інвестувати в оборону ще більше, і я очікую, що коли союзники зустрінуться у Вільнюсі на саміті НАТО, вони погодяться щодо більш амбітних інвестиційних внесків в оборону, щоб 2% ВВП для оборони — це не стеля, а мінімум, який потрібно витратити в більш небезпечному світі», — деталізував генсек НАТО.

Міністри НАТО також зустрінуться з партнерами з Нової Зеландії, Австралії, Японії та Південної Кореї.