США отримали дозвіл Філіппін на використання чотирьох військових баз

Уряд Філіппін дозволив Сполученим Штатам використовувати свої чотири військові бази поблизу Тайванської протоки у рамках спільних зусиль щодо протидії Китаю

Про це інформує NHK із посиланням на офіс президента Філіппін.

Зазначають, що цей крок був зроблений після того, як США та Філіппіни домовилися в лютому про надання американським збройним силам ще чотирьох військових об’єктів. Раніше США могли користуватися лише п’ятьма базами, визначеними двосторонньою угодою.

Три з чотирьох нових локацій розміщені поблизу Тайванської протоки. Вони містять у собі бази військово-морського флоту та сухопутних військ, а також цивільний аеропорт, що на півночі міста Лусон. Четверта база розміщена на острові біля південного узбережжя західної провінції Палаван, яка входить до Південнокитайського моря, де Китай упродовж останніх років активізував свою морську діяльність.

В офісі президента Філіппін наголосили, що ці військові об’єкти є «зручними та взаємовигідними». Також офіційні особи зазначили, що ці бази використовуватимуть для гуманітарних операцій і операцій з надання допомоги в разі катастрофи.

Видання пише, що розширення військової присутності Сполучених Штатів на Філіппінах розглядають як спробу обох країн посилити стримування ескалації китайської військової діяльності в регіоні. Проте низка філіппінських лідерів не бажають цього розширення через стурбованість щодо втягнення їхньої країни у ворожнечу між Китаєм і США. Проти розміщення американських військ виступає, зокрема, губернатор Кагаяна.