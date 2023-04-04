«Снарядний голод» у вагнерівців швидко закінчився, ворог подвоїв удари по Бахмуту – ССО

«Снарядний голод», про який говорив голова ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, досить швидко закінчився; Росія подвоїла удари авіації та артилерії по Бахмуту — інтерв’ю з воїном Сил спеціальних операцій з позивним «Сокіл», оприлюднене пресслужбою ССО

«Проблем із боєприпасами у противника було достатньо, голова «Вагнера» заявляв, що у них боєприпасів немає, тому вони не можуть продовжувати штурми. Цей момент для нас був чудовим моментом, щоб здійснювати нальоти й засади на їхні підрозділи.

Але це все дуже швидко закінчилоь, їм підвезли боєкомплекти, артилерійські й авіаудари стали вдвічі сильнішими на даний момент».

За словами бійця ССО, ворожа артилерія працює без зупинки: обстріли не затихають ні на секунду. Літають також дрони (російські «Орлани»), які відстежують переміщення українських військ, і відразу противник завдає авіа або артилерійського удару в це місце.

В саме місто Бахмут окупанти відправляють цілі штурмові загони. Противник зазнає великих втрат, але на місце вбитих кидаються в бій нові сили, інколи навіть під час бою. Тобто загарбники йдуть «по головах» своїх же.