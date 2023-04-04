Россия: штурмовая авиация Беларуси получила способность наносить ядерные удары

Часть штурмовой авиации Беларуси получила способность наносить удары ядерным оружием.

Об этом объявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу.

«Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении», — сказал он в ходе совещания в военном ведомстве.

Подробностей он не сообщил.

Ранее Президент США Джо Байден отметил, что заявление президента РФ Владимира Путина о размещении «тактического» ядерного оружия в Беларуси «опасно».

«Это опасные слова, и это вызывает беспокойство», – сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста в Белом доме.

Путин заявил, что Москва разместит тактическое ядерное оружие на территории союзной Беларуси, расположенной у границы с Европейским Союзом.

Объявление было сделано более чем через год после начала вторжения России в Украину, когда украинские военные продолжают борьбу с российской агрессией.

В Белом доме в воскресенье сообщили, что у администрации «нет указаний» на то, что передача российского ядерного оружия Минску имела место.