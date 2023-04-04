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Росіяни просуваються у центр Бахмута – ISW

Росіяни просуваються у центр Бахмута – ISW

Найманці ПВК «Вагнер» захопили будівлю адміністрації Бахмута, російські сили просуваються у центр міста, стверджують аналітики Інституту вивчення війни.

Експерти інституту підтвердили дані російських джерел про те, що сили ПВК «Вагнер» зуміли захопити адмінбудівлю міськради Бахмута. Аналітики посилаються на кадри з російським прапором на горі уламків зруйнованої адміністрації Бахмута.

За даними ISW, 3 квітня росіяни продовжили просуватися в центр міста.

«ПВК «Вагнер», ймовірно, продовжить спроби закріпити контроль над центральною частиною Бахмута і спробує просунутися на захід через густонаселені райони міста в напрямку Хромового», – наголосили в інституті.

В ISW додали, що представники ЗСУ підтверджують, що разом із «вагнерівцями» в Бахмуті дедалі активніше діють регулярні російські війська, зокрема ВДВ.

4 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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