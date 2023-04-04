Прем’єр Японії проведе серію зустрічей перед самітом G7, одна з тем — війна рф проти України

Прем’єр Японії Фуміо Кішіда напередодні травневого саміту країн G7 проведе серію міністерських зустрічей, намагаючись очолити дискусії з низки питань, включаючи війну росії проти України, енергопостачання та ситуації з продовольством.

Про це повідомляє Japan Today, передає Укрінформ.

Загалом протягом цього року в Японії заплановано 15 зустрічей на рівні міністрів. Японія головує в G7 вже всьоме, а єдність групи, до якої також входять Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, США та ЄС, набуває все більшого значення на тлі військової агресії росії та зростання сили Китаю, пише видання.

Як зазначається, напередодні триденного саміту G7, що розпочнеться 19 травня, заплановано дев’ять міністерських зустрічей, які стануть основою для дискусій під час зустрічі прем’єр-міністра Японії Фуміо Кішіди та його колег у місті Хіросіма.

Очікується, що першою з них буде дводенна зустріч міністрів, відповідальних за питання клімату, енергетики та довкілля, яка відбудеться 15 квітня у Саппоро. За повідомленням японського уряду, серед тем для обговорення будуть зусилля, спрямовані на досягнення енергетичної безпеки та вуглецевої нейтральності при одночасній підтримці економічного зростання.

Видання пише, що повномасштабна війна росії проти України призвела до зростання цін на нафту та газ у всьому світі, оскільки москва була ключовим експортером енергоносіїв, що змусило країни диверсифікувати енергопостачання, в тому числі шляхом впровадження відновлюваних джерел енергії.

Далі протягом трьох днів, починаючи з 16 квітня, міністри закордонних справ країн G7 зберуться в курортному містечку Каруїдзава, щоб підтвердити свою єдність у протистоянні викликам безпеці з боку росії та Китаю, а також ядерній та ракетній програмі КНДР.

Країни G7 запровадили низку обмежувальних заходів проти росії, включаючи заморожування активів її президента володимира путіна і виключення російських банків з міжнародної платіжної мережі SWIFT. Вони також запровадили верхню межу цін на російську нафту, щоб обмежити ключове джерело доходів москви, йдеться у публікації.

Зустріч також, ймовірно, стане шансом для провідних дипломатів підтвердити свою рішучість протистояти одностороннім спробам змінити статус-кво силою і закликати до «вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону», оскільки Китай посилює тиск на Тайвань.

В умовах, коли світова економіка бореться зі стійкою інфляцією та наслідками російської війни, міністри фінансів і керівники центральних банків проведуть переговори в місті Ніїґата з 11 по 13 травня, приблизно за тиждень до саміту в Хіросімі.

Ключовими темами залишаються відновлення після пандемії коронавірусу та вирішення боргових проблем країн, що розвиваються, в той час як занепокоєння щодо глобальної фінансової стабільності виникло після нещодавнього краху одного з банків Кремнієвої долини, головного американського кредитора стартапів, що стало найбільшим банкрутством банку з часів фінансової кризи 2008 року.