Трамп против трансляции суда над ним по телевидению NASA назвала імена астронавтів, які облетять Місяць » ППО знищила 14 «Шахедів» на півдні України Вночі 4 квітня росіяни атакували Україну з півдня, зафіксовано до 17 пусків дронів-камікадзе «Шахед», 14 із них – знищено — Повітряні сили ЗСУ у Telegram «Російські окупанти атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131». Загалом зафіксовано до 17 пусків ударних БпЛА, ймовірно з району східного узбережжя Азовського моря. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 14 «Шахедів». Що цьому передувало: Вночі 4 квітня повідомлялося про вибухи в Одесі.

Згодом місцева влада підтвердила, що російські безпілотники завдали удари по Одесі та Одеському району.