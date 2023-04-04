ППО знищила 14 «Шахедів» на півдні України

Вночі 4 квітня росіяни атакували Україну з півдня, зафіксовано до 17 пусків дронів-камікадзе «Шахед», 14 із них – знищено — Повітряні сили ЗСУ у Telegram
«Російські окупанти атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131».
Загалом зафіксовано до 17 пусків ударних БпЛА, ймовірно з району східного узбережжя Азовського моря.
Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 14 «Шахедів».
Що цьому передувало:
- Вночі 4 квітня повідомлялося про вибухи в Одесі.
- Згодом місцева влада підтвердила, що російські безпілотники завдали удари по Одесі та Одеському району.
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