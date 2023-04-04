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ППО знищила 14 «Шахедів» на півдні України

ППО знищила 14 Шахедів на півдні України

Вночі 4 квітня росіяни атакували Україну з півдня, зафіксовано до 17 пусків дронів-камікадзе «Шахед», 14 із них – знищено — Повітряні сили ЗСУ у Telegram

«Російські окупанти атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131».

Загалом зафіксовано до 17 пусків ударних БпЛА, ймовірно з району східного узбережжя Азовського моря.

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 14 «Шахедів».

Що цьому передувало:

  • Вночі 4 квітня повідомлялося про вибухи в Одесі.
  • Згодом місцева влада підтвердила, що російські безпілотники завдали удари по Одесі та Одеському району.
4 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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