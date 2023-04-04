«Підготовка наших активних дій заради звільнення українських земель»: Зеленський провів засідання Ставки

Про це він розповів у вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, на новому виїзному засіданні Ставки йшлося про ключові безпекові питання на передовій, у північних регіонах і на кордоні. Зокрема, обговорили ситуацію в Бахмуті, Авдіївці, Марʼїнці та на всій Донеччині, у Білогорівці та на всій Луганщині.

Під час засідання доповідали командувачі напрямків. Як зауважив Зеленський, «цього разу генерали Сирський і Тарнавський доповідали по захищеному звʼязку, а не особисто, із найгарячіших ділянок фронту».

Також доповідали головком і керівник ГУР МО, голова Державної прикордонної служби, представники Міністерства оборони.

«Повноцінне засідання. Повноцінна координація. Повноцінна підготовка наших активних дій заради звільнення українських земель», – наголосив Зеленський.