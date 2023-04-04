Керівництво рф шукає альтернативи «групі Вагнера»

Британська розвідка допускає, що у Росії працюють над створенням нових приватних військових компаній, які моли б стати альтернативною «групі Вагнера» у війні проти України.

Як повідомляє «Європейська правда«, про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про війну в Україні за 4 квітня.

На думку аналітиків, РФ хотіла б поступово замінити іншими ПВК «групу Вагнера», яка відіграє значну роль у війні проти України – через напругу, що виникла між російським Міноборони і ватажком «вагнерівців» Євгенієм Пригожиним.

«Російське військове керівництво, схоже, хоче замінити їх іншою ПВК, яка була б більш підконтрольною йому. Проте жодна з російських приватних військових компаній з тих, про які відомо, не є співставною з «групою Вагнера» за розмірами та боєздатністю», – зазначають в огляді.

Британська розвідка допускає, що у Москві оцінили «зручність» використання у війні проти України ПВК, оскільки це створює менше жорстких лімітів з виплатами і такі структури є ефективнішими, ніж регулярна армія.

«Керівництво РФ напевно вважає, що суспільство буде легше сприймати великі втрати серед найманців ПВК, аніж у регулярній армії», – зазначає розвідка.