Экс-глава контрразведки ЦРУ спрогнозировал свержение Путина военными

Президент России Владимир Путин может быть свергнут в результате военного переворота из-за серии неудач в Украине, которые настроили против него генералитет, олигархов и представителей спецслужб. Такое мнение в интервью The Sun высказал экс-глава контрразведки ЦРУ США Джеймс Олсон.

По словам Олсона, ветерана американских спецслужб с 30-летним стажем, Путин серьезно «просчитался», переоценив свою армию и ее руководство, и теперь находится в патовой ситуации — победа в войне для него едва ли возможна, а без нее президент РФ не сможет сохранить власть.

«Если Путин остается у власти, будет долгая война, потому что он не сдастся. Но я не думаю, что Путин останется у власти. Я думаю, что его уберут», — сказал Олсон, добавив, что «не исключает» убийство российского президента.

Потери российской армии в Украине множатся и, по оценкам Олсона, в 10 раз превышают число жертв советского вторжения в Афганистан, которое обернулось провалом для армии и знаменовало начало коллапса СССР.

«Я полагаю, что есть генералы, у которых вызывают сильное недовольство трагические потери человеческих жизней. И они могут стать зачинщиками восстания против Путина», — сказал Олсон.

Он добавил, что в этом случае Путина можно считать «ходячим трупом», потому что он «не переживет» бунта военных, к которым могут присоединиться и другие представители элит.

«Я думаю, что существует сильная подспудная оппозиция Путину в армии, разведслужбах и среди олигархов», — заявил Олсон, добавив, что после «устранения» Путина война в Украине немедленно прекратится.

Ставший президентом в 2000 году 70-летний Путин правит Россией дольше всех со времен Иосифа Сталина и после реформы Конституции может оставаться у власти до 2036 года — почти столько же, сколько Роберт Мугабе, возглавлявший Зимбабве 38 лет.

В Кремле уже начали подготовку к президентским выборам-2024, где Путин хотел бы получить больше голосов, чем на предыдущем переизбрании, рассказали РБК источники, знакомые с ситуацией.