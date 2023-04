На озброєнні ЗСУ п’ять бригад винищувачів – Повітряні сили США заявили про ліквідацію одного з лідерів ІДІЛ, що планував теракти у Європі » Бежавший из России сотрудник ФСО: у Путина исказилось восприятие действительности dossier-center Copyright: dossier-center Центр «Досье» опубликовал интервью с бежавшим из России офицером ФСО, который ранее рассказал о бронепоезде Путина. Капитан ФСО Глеб Каракулов рассказал изданию, что обеспечивал Владимира Путина секретной связью и ездил с ним в командировки с 2009 года. Он устанавливал спецсвязь на нестационарные объекты: самолеты, вертолеты, яхты, а также спецпоезд, на котором Путин, по данным СМИ, в последние годы регулярно передвигается по России. По данным «Досье», после начала войны большую часть 2022 года Каракулов провел на больничном, обдумывая, как разорвать контракт, однако из-за сентябрьского указа о мобилизации уволиться стало невозможно. В итоге во время командировки Путина в Казахстан сопровождавший российского президента Каракулов просто оставил свой пост и улетел с семьей в Турцию. Сейчас Каракулов объявлен в розыск, на него завели уголовное дело о дезертирстве. По словам военного, во время работы в ФСО он получал чуть больше ста тысяч рублей в месяц. Он также рассказал, что практически все его коллеги поддерживают Путина и войну в Украине: «[Во время командировки] я прямо оказался в гуще обсуждения, знаете, даже смакования всего, что происходит на войне». «Я даже не знаю, как передать, насколько это было мерзко и неприятно», — поделился он. В интервью Каракулов подтвердил, что Путин не пользуется ни телефоном, ни интернетом, о чем давно пишут СМИ. Quote Message: В командировках, если мы летим с премьер-министром, то с нами ездит еще один человек, который занимается вопросами интернета — электронный офис, ноутбук, доступ в сеть. С Путиным этот сотрудник не нужен. Вся информация, которую он получает, — только от людей, которые непосредственно близки. Он живет в своего рода информационном вакууме» from Глеб Каракулов В командировках, если мы летим с премьер-министром, то с нами ездит еще один человек, который занимается вопросами интернета — электронный офис, ноутбук, доступ в сеть. С Путиным этот сотрудник не нужен. Вся информация, которую он получает, — только от людей, которые непосредственно близки. Он живет в своего рода информационном вакууме» Глеб Каракулов Каракулов утверждает, что по своему поведению Путин в 2009 году и теперь — это два разных человека. Quote Message: Cейчас он очень замкнулся. Он оградил себя от всего мира всевозможными барьерами, тем же самым карантином, отсутствием информации. Исказилось у него восприятие действительности» from Глеб Каракулов Cейчас он очень замкнулся. Он оградил себя от всего мира всевозможными барьерами, тем же самым карантином, отсутствием информации. Исказилось у него восприятие действительности» Глеб Каракулов