Американские законодатели заявили о «подавляющей» поддержке дальнейшей помощи Украине

Глава комитета Палаты представителей по разведке Майкл Тернер заявил, что продолжение поставок оружия Украине в ее борьбе с Россией пользуется «подавляющей» поддержкой в США, несмотря на активное неприятие со стороны крайне правой фракции в его собственной Республиканской партии.

Тернер, возглавляющий комитет, который является главным органом палаты, курирующим американские разведслужбы, заявил об этом в Киеве, куда он прибыл с коротким визитом с тремя другими республиканскими конгрессменами.

«И справа, и слева есть люди, которые сомневаются в целесообразности дальнейшей поддержки или в объеме этой поддержки. Это, несомненно, будет частью дискуссии, – сказал Тернер. – Но подавляющее большинство поддерживают дальнейшую помощь Украине, чтобы она могла продолжать бороться с этой российской агрессией».

Поездка в украинскую столицу является частью усилий высокопоставленных республиканцев в Палате представителей, которые закладывают основу для дальнейшей поддержки США, но сталкиваются с оппозицией внутри своей партии.

В ситуации, когда война в Украине продолжается второй год, конгрессмен Крис Стюарт заявил, что американский народ будет поддерживать дальнейшую помощь, пока американские ресурсы будут использоваться рачительно.

«Война будет продолжаться еще какое-то время, – сказал он. – Это неудивительно. Большинство конфликтов между государствами, таких, как этот, требуют времени для разрешения. Американцы понимают это, пока они видят прогресс в бережном отношении к деньгам и вдумчивом отношении к привлечению американских ресурсов».

Конгрессмен Рич Маккормик отметил, что страны мира сплотились в поддержке Украины.

«Ситуация никогда не была столь неотложной, и думаю, вы видите, что Европа готова ответить на вызов как никогда раньше», – заявил Маккормик, который является членом комитета Палаты представителей по вооруженным силам.

Четвертый член делегации, конгрессмен Ларин Лахуд, также член комитета по разведке, заявил, что цель визита в Украину – на месте оценить ситуацию, которая сложилась в результате «незаконной, неспровоцированной войны, которую развязал Путин».

«Это поможет нам, когда мы вернемся и нам нужно будет принимать решения о дальнейшем финансировании и дальнейшей поддержке в связи с этим конфликтом», – добавил он.