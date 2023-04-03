Новинський перебрався до Швейцарії, де проводить службу в церкві РПЦ Надежный друг домохозяйки — паровой утюг Philips » Вибухом в кав’ярні у Петербурзі знищено російського воєнного пропагандиста Владлена Татарського Ввечері у неділю, 2 квітня 2023 року, на Університетській набережній у Санкт-Петербурзі (РФ) стався вибух на «творчому вечорі» російського воєнного пропагандиста Владлена Татарського Інформацію про його загибель підтверджують російські державні інформаційні агенції РІА «Новості» і ТАСС, а також російське міністерство внутрішніх справ. При цьому 16 осіб поранено. Кав’ярня належить власнику ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину. Момент вибуху За попередньою інформацію, причиною вибуху став терористичний акт. Вибухівку, за даними російських медіа, нібито було закладено до статуетки, яку невідома оточенню Татарського дівчина подарувала пропагандисту на цій сьогоднішній зустрічі. Довідка Владлен Татарський (справжнє ім’я — Максим Фомін) народився 1982 року в українському місті Горлівка. 2011 року отримав ув’язнення за пограбування банку. Відбував покарання у Горлівській колонії. Під час російського вторгнення 2014 року перейшов на сторону російських загарбників, воював проти армії України. Згодом став воєнним пропагандистом («кореспондентом»).