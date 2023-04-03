В Иерусалиме представлены украшения девочки, умершей два тысячелетия назад

Newsru.co.il сообщает: На археологическом конгрессе, проводимом в эти дни Управлением древностей, будет впервые представлена находка, сделанная в Иерусалиме еще пять десятилетий назад – при раскопках погребальной пещеры римского периода, проводимых под руководством Яэль Адлер.

В 1971 году ее группа проводила раскопки на горе Скопус к северо-востоку от Старого города. Археологи обнаружили свинцовый саркофаг, в котором находилось множество украшений: золотые серьги, заколка, ожерелье, бусины. Находка полувековой давности так и не стала достоянием общественности.

Сейчас Управление древностей начинает новый проект, называющийся «Публикация долгов с прошлых раскопок». Он будет рассказывать об археологических находках, исследование которых не было доведено до конца, а результаты остались неопубликованными.



