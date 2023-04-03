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У Японії помер лауреат премій «Оскар» та «Греммі» композитор Рюіті Сакамото

композитор Рюіті Сакамото
Відомий японський композитор і продюсер, лауреат премій «Оскар» та «Греммі» Рюіті Сакамото помер у віці 71 року

Про це повідомляє BBC.

Відомо, що Сакамото є співзасновником гурту Yellow Magic Orchestra (YMO) разом із Харуомі Хосоно та Юкіхіро Такахаші. Колектив першим став використовувати комп’ютери та електронні музичні інструменти, включно з синтезаторами, створивши жанр техно-поп.

У 1983 році Сакамото знявся у фільмі «З Різдвом, містере Лоуренс» разом із відомим британським музикантом Девідом Боуї. За музику до фільму «Останній імператор» (1987) Сакамото отримав премії «Оскар», «Греммі» та «Золотий глобус».

Додається, що в Японії композитор також був відомий як борець за захист довкілля.

3 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Шоу-бизнес

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