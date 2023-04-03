У Японії помер лауреат премій «Оскар» та «Греммі» композитор Рюіті Сакамото

Про це повідомляє BBC.

Відомо, що Сакамото є співзасновником гурту Yellow Magic Orchestra (YMO) разом із Харуомі Хосоно та Юкіхіро Такахаші. Колектив першим став використовувати комп’ютери та електронні музичні інструменти, включно з синтезаторами, створивши жанр техно-поп.

У 1983 році Сакамото знявся у фільмі «З Різдвом, містере Лоуренс» разом із відомим британським музикантом Девідом Боуї. За музику до фільму «Останній імператор» (1987) Сакамото отримав премії «Оскар», «Греммі» та «Золотий глобус».

Додається, що в Японії композитор також був відомий як борець за захист довкілля.