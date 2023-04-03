У США торнадо забрав життя 32 людей

Про це інформує CNN.

Спалах шторму 1 квітня охопив США в семи штатах, торнадо зруйнував будинки та підприємства, зірвав дахи з будівель, розколов дерева і підняв у повітря транспортні засоби.

Вінн, штат Арканзас, де загинули щонайменше 4 людини, був розділений навпіл, залишивши лінію руйнування від західної межі міста до східної.

«Нам просто знадобиться вся допомога, яку ми можемо (отримати, — ред.), щоб допомогти цим сім’ям відновитися», — сказала мер Дженніфер Хоббс.

Приблизно в 160 км на південний захід ще одна людина померла в Норт-Літл-Рок.

Найбільше жертв виявили у Теннессі — 15 людей.

Також постраждав штат Індіана.