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У Раді планують вигнати УПЦ МП ще й з Почаївської лаври

Понад 30 народних депутатів хочуть від імені Верховної Ради звернутися до Кабінету міністрів з пропозицією розірвати з Українською православною церквою Московського патріархату договір оренди на споруди Почаївської Успенської лаври.

Відповідний проєкт постанови №9179 було зареєстровано в парламенті 3 квітня.

Його подали депутати від різних фракцій і груп – зокрема, від «Слуги народу», «Голосу», «Європейської солідарності» і групи «За майбутнє».

Наразі текст документа на сайті Ради відсутній.

Почаївська Успенська лавра  — православний чоловічий монастир у Почаєві, Кременецький район, Тернопільська область. Друга за розмірами після Києво-Печерської лаври. Монастир перебуває в оренді УПЦ МП.

3 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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