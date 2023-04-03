Столтенберг: Щоб стати членом НАТО, Україна спочатку має залишатися суверенною державою, перемігши у війні з РФ » У Раді планують вигнати УПЦ МП ще й з Почаївської лаври Понад 30 народних депутатів хочуть від імені Верховної Ради звернутися до Кабінету міністрів з пропозицією розірвати з Українською православною церквою Московського патріархату договір оренди на споруди Почаївської Успенської лаври. Відповідний проєкт постанови №9179 було зареєстровано в парламенті 3 квітня. Його подали депутати від різних фракцій і груп – зокрема, від «Слуги народу», «Голосу», «Європейської солідарності» і групи «За майбутнє». Наразі текст документа на сайті Ради відсутній. Почаївська Успенська лавра — православний чоловічий монастир у Почаєві, Кременецький район, Тернопільська область. Друга за розмірами після Києво-Печерської лаври. Монастир перебуває в оренді УПЦ МП.