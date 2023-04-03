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Сирський: Армія РФ слабшає і прикриває провали фейками про взяття Бахмута

Сирський: Армія РФ слабшає і прикриває провали фейками про взяття Бахмута

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся з захисниками Бахмута і спростував твердження російських пропагандистів про взяття цього міста.

Джерело: Telegram-канал Сирського

«Бахмутський напрямок. Постійно працюю з підрозділами, які виконують завдання на самих гарячих точках передової.

Зустрівся з солдатами і командирами, що зруйнували міф про непереможність «вагнерівців» та російських десантників.

Ворог слабшає і намагається прикрити свої провали новими й новими фейками про взяття Бахмуту. Але правда в тому що вдала робота Збройних Сил України спростовує всі старання російських пропагандистів».

 

 Сирський додав, що від того, що кожен воїн робить просто зараз на своїй ділянці фронту, у своїх окопах на передовій, залежить рух вперед всієї української армії.

 

Командувач Сухопутних військ упевнений у перемозі України: «Ми їх здолаємо. Бо це наша земля. А Бахмут – це Україна».

3 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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