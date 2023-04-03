Секретар РНБО Данілов запропонував 12 кроків щодо деокупації Криму

Про це Олексій Данілов повідомив на сторінці у фейсбук.
«Для цього московського сміття (гауляйтерів у тимчасово окупованому Криму — ред.) хочу дохідливо намалювати поки що широкими мазками, як Україна буде деокуповувати Крим, де вони та їм подібні будуть цілями номер один — щоб назавжди відбити будь-кому бажання навіть дивитися в бік московії або відкривати рота, перед тим гарно не подумавши, коментуючи щось пов‘язане з Україною», — зазначив він.
- Секретар РНБО запропонував встановити в Криму пам’ятник «російському військовому кораблю».
- Створити люстраційний механізм щодо персональної оцінки можливих злочинів, пов’язаних із колабораційною діяльністю та держзрадою.
- «Стосовно державних службовців, суддів, прокурорів, працівників правоохоронних органів та інших категорій осіб, які станом на 2014 рік знаходились у штаті органів влади України, МВС, СБУ, МОУ та ін., а після лютого 2014 року працювали в російських окупаційних структурах, українські суди визначать, чи підлягають вони кримінальній відповідальності. Але якщо не підлягають, вони позбавляються державних пенсій в тому числі із забороною подальшого працевлаштування на роботу в держорганах і органах місцевого самоврядування України».
- РФ має забезпечити повну видачу всіх осіб, яких в Україні підозрюють у державній зраді, а також російських воєнних злочинців.
- Законне позбавлення волі пропагандистів, які «сприяли окупації, мілітаризації дитячого виховання та розпалюванню ворожнечі проти України українців, кримських татар та інших національностей». А також позбавлення їх звання, пенсій, майна тощо.
- Громадяни Росії, які незаконно живуть на території АР Крим мають негайно залишити її територію.
- «Правочини, вчинені не за українським законодавством після лютого 2014 року, в тому числі щодо нерухомого майна, визнаються нікчемними — закон, який діє вже 9 років».
- Демонтаж транспортного переходу в місті Керч.
- «Реалізується комплексна програма «Детоксикація» — нейтралізація наслідків багаторічної дії російської пропаганди на суспільну свідомість частини населення півострова».
- Створення документальної бази фактів злочинів РФ проти громадян України, відновлення в правах українських та кримськотатарських активістів.
- Негайне звільнення усіх громадян України, яких переслідувала Росія за політично вмотивованими ознаками з 2014 року.
- Севастополь пропонують тимчасово перейменувати в «Об’єкт №6», назву якого пізніше обере Верховна Рада України. Можливо, це буде Ахтіар.
Leave a Reply