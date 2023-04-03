ЗСУ відбили понад 70 атак ворога, в епіцентрі бойових дій лишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка Новинський перебрався до Швейцарії, де проводить службу в церкві РПЦ » Секретар РНБО Данілов запропонував 12 кроків щодо деокупації Криму Покарання гауляйтерів і колаборантів, звільнення ув’язнених українців та кримських татар, демонтаж Кримського моста: секретар РНБО Олексій Данілов окреслив 12 кроків деокупації Криму Про це Олексій Данілов повідомив на сторінці у фейсбук. «Для цього московського сміття (гауляйтерів у тимчасово окупованому Криму — ред.) хочу дохідливо намалювати поки що широкими мазками, як Україна буде деокуповувати Крим, де вони та їм подібні будуть цілями номер один — щоб назавжди відбити будь-кому бажання навіть дивитися в бік московії або відкривати рота, перед тим гарно не подумавши, коментуючи щось пов‘язане з Україною», — зазначив він. Секретар РНБО запропонував встановити в Криму пам’ятник «російському військовому кораблю». Створити люстраційний механізм щодо персональної оцінки можливих злочинів, пов’язаних із колабораційною діяльністю та держзрадою. «Стосовно державних службовців, суддів, прокурорів, працівників правоохоронних органів та інших категорій осіб, які станом на 2014 рік знаходились у штаті органів влади України, МВС, СБУ, МОУ та ін., а після лютого 2014 року працювали в російських окупаційних структурах, українські суди визначать, чи підлягають вони кримінальній відповідальності. Але якщо не підлягають, вони позбавляються державних пенсій в тому числі із забороною подальшого працевлаштування на роботу в держорганах і органах місцевого самоврядування України». РФ має забезпечити повну видачу всіх осіб, яких в Україні підозрюють у державній зраді, а також російських воєнних злочинців. Законне позбавлення волі пропагандистів, які «сприяли окупації, мілітаризації дитячого виховання та розпалюванню ворожнечі проти України українців, кримських татар та інших національностей». А також позбавлення їх звання, пенсій, майна тощо. Громадяни Росії, які незаконно живуть на території АР Крим мають негайно залишити її територію. «Правочини, вчинені не за українським законодавством після лютого 2014 року, в тому числі щодо нерухомого майна, визнаються нікчемними — закон, який діє вже 9 років». Демонтаж транспортного переходу в місті Керч. «Реалізується комплексна програма «Детоксикація» — нейтралізація наслідків багаторічної дії російської пропаганди на суспільну свідомість частини населення півострова». Створення документальної бази фактів злочинів РФ проти громадян України, відновлення в правах українських та кримськотатарських активістів. Негайне звільнення усіх громадян України, яких переслідувала Росія за політично вмотивованими ознаками з 2014 року. Севастополь пропонують тимчасово перейменувати в «Об’єкт №6», назву якого пізніше обере Верховна Рада України. Можливо, це буде Ахтіар.