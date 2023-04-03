Розсилати повістки через месенджери не будуть, це технічно неможливо – Федоров

Віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що на сьогоднішній день розсилку повісток військовозобов’язаним через месенджери Viber чи Telegram неможливо здійснити.

Джерело: інтерв’ю Федорова Liga.net

«Це (розсилку повісток через месенджери – ред.) неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов’язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив’язаний верифікований номер телефону. А у нас немає верифікації номера телефону та особи в державі».

За його словами, навіть технічно запустити розсилку повісток через месенджери поки що неможливо.

На початку січня 2023 року керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік заявив, що Новий порядок узяття на військовий облік не передбачає, що повістки надходитимуть через застосунок «Дія».