Росіяни далекі від захоплення Бахмута — Череватий

«Бахмут — український, і вони (росіяни- ред.) нічого не захопили і, м’яко кажучи, дуже далекі від того, щоб це зробити».

Раніше засновник ПВК «Вагнер» оприлюднив відео, на якому розповідає, що начебто над адмінбудівлею було піднято російський прапор у пам’ять про «воєначальника» Владлена Татарського. Пригожин вважає, що «юридично» місто захоплено окупантами.

Керівник ОП Андрій Єрмак також заявив, що оприлюднене Пригожиним відео, це фейк. «Бахмут – це Україна. Спокійно реагуйте на фейки тих, хто вигадує «пабєду», якої в реальності нема», — підкреслив він.

«Вони підняли прапор над якимось туалетом. Вони прикріпили його збоку невідомо до чого, повісили свою ганчірку і сказали, що захопили місто. Ну і добре, нехай думають, що взяли», — прокоментував відео Череватий.

«Навколо будівлі міської ради (Бахмута) йдуть бої, вони нічого не захопили в юридичному сенсі», — уточнив речник Східного угруповання військ ЗСУ.