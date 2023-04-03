«Путін — ходячий мрець», припускає колишній посадовець ЦРУ

В ексклюзивному інтерв’ю британському виданню The Sun Джеймс Олсон, колишній очільник контррозвідки ЦРУ, поділився оцінками щодо можливих сценаріїв для російського лідера Путіна.

«Я вважаю, що зараз Путін в безвиграшній ситуації, — каже Олсон. — Якщо Путін залишиться при владі, буде тривала війна, бо він не здасться, але я не думаю, що Путін залишиться при владі. Я переконаний, що його усунуть від влади».

Серед тих, хто бажає відставки Путіна, Олсон називає «опозиційні течії до Путіна у війську, в розвідслужбах та серед олігархів». «Путін — ходячий мрець», — додає експерт. Олсон не виключив, що Путіна вб’ють.

Усунення Путіна «стане кінцем війни», каже Олсон, бо «російський народ страждає, гинуть люди. Путін знекровлює Росію і він не може це робити нескінченно».

Як повідомляв Голос Америки, про те, що Путін не має «запасного варіанту» у питанні війни в Україні, що може ускладнити потенційні мирні переговори, говорила і Маргарет Петерлін, представниця Інституту національної безпеки США під час дискусії «Україна через міжнародний об’єктив» у Джорджтаунському університеті

Як і Олсон, Петерлін згадує долю лівійського диктатора Муаммара Каддафі, якого вбилинаприкінці громадянської війни в країні. Путін не має варіанту «я поїду в Сочі [на схилі віку — ред.], і це буде фантастично, і я житиму там своїм життям», каже Петерлін.

«Найбільший виклик для такого диктатора як Путін — це те, що він насправді не має «плану відходу» чи плану щодо закінчення власної влади та повноважень, тож це додає труднощів у переговорах з ним», — сказала Петерлін.

«Війна в Україні закінчиться «як усі війни» — припиненням вогню. Але небезпека триватиме», — сказала під час дискусії Пола Дойл, колишня керівниця спецоперацій ЦРУ, експертка Інституту національної безпеки університету Джорджа Мейсона. «Перемир’я буде порушено, порушено, і знову порушено. Тому що Росія не є надійним партнером», — сказала Дойл.