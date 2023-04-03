Партія Санни Марін поступилася коаліції консерваторів на парламентських виборах у Фінляндії

Про це інформує Yle з посиланням на результати підрахунку 100% попередньо поданих голосів.

Консервативна Національна опозиційна коаліція на чолі з Петтері Орпо отримала 20,8% голосів. Це на 3,8% більше, ніж у попередньому скликанні. Тепер вона може розраховувати на 48 мандатів.

Партія Марін здобула 19,9% голосів. Тепер вона матиме 43 мандати.

На другому місці за результатами парламентських виборів опинилася ультраправа партія «Справжні фіни». Вони здобули 20,1% голосів і матимуть попередньо 46 мандатів.

«Демократія сказала своє слово», — заявила Санна Марін, визнаючи свою поразку на виборах.

Довідка: Лідер партії-переможця на парламентських виборах отримує першочергове право на формування нового уряду. Цього разу низка партій виключила можливість співпраці з правими популістами, тож створення нового уряду може бути важким.