Мужские и женские очки оптом с выгодой — как выбрать

Весна в разгаре и на носу пасхальные праздники. Уде солнце слепит во всю, а на улицах появились первые цветы. Самое время подумать о солнцезащитных очках. Выгодное предложение на современные надежные очки оптом от известных брендов именно сейчас становится очень актуальным. Особенно если у вас небольшой бизнес, то пора обзавестись обновленным ассортиментом на лето. А выбор в магазине оптовых летних аксессуаров поистине огромен. И чтобы не раствориться в категориях и типах, давайте проведем перед приобретением товара небольшой инструктаж.

Какие бывают солнцезащитные очки и чем они отличаются.

Солнцезащитные очки могут быть разных видов и моделей в зависимости от их формы, материала, цвета линз и уровня защиты. Очень популярны «авиаторы» или классика 70-х с широкими формами. Приобретая женские очки оптом , вы столкнетесь просто с колоссальным разнообразием. Все описать сложно в короткой статье, так что вот некоторые из наиболее распространенных видов солнцезащитных очков в наше время:

Классические очки: это наиболее распространенный тип солнцезащитных очков с круглой или овальной формой, которые могут иметь различные размеры. Авиаторы: этот тип очков имеет характерную форму с двумя большими линзами, оформленными в металлическую рамку с тонкими дужками. Кошачий глаз: этот стиль очков характеризуется узкой, заостренной формой с высоко расположенными углами. Спортивные очки: эти очки разработаны специально для занятий спортом и физическими упражнениями, и имеют более прочную раму и специальные линзы, которые обеспечивают более высокий уровень защиты.

Отличия между женскими и мужскими солнцезащитными очками могут заключаться в дизайне, размере, цветовой гамме и материалах. Например, женские солнцезащитные очки могут иметь более яркие цвета, украшения, более тонкую раму и более узкие дужки, в то время как мужские могут быть более классического и простого дизайна, с более толстой рамой и более широкими дужками. Однако, это скорее вопрос предпочтения, и многие модели солнцезащитных очков могут быть подходящими и для мужчин, и для женщин. Есть как лаконичный стиль со скупым дизайном, так и инкрустированные яркими элементами модели.

Степень защиты от солнца — что важно знать

Степень защиты солнцезащитных очков определяется UV-фильтрацией, которая описывается как «фактор защиты от ультрафиолета» (UV Protection Factor, UPF). UPF-значение может варьироваться от 2 до 400 или более и обычно указывается на этикетке или на самом изделии.

Стандарты и требования для солнцезащитных очков могут отличаться в разных странах, в частности в Европе или Америке, а также Азии. Например, в США и Канаде стандарт ANSI (American National Standards Institute) определяет требования к степени защиты от ультрафиолета для солнцезащитных очков. В Европе и Австралии солнцезащитные очки должны соответствовать стандарту EN 1836:2005 или AS/NZS 1067:2003 .

Степень защиты очков может быть обозначена таким образом:

UPF 2-10: низкий уровень защиты

UPF 10-20: средний уровень защиты

UPF 20-40: высокий уровень защиты

UPF 40-50+: очень высокий уровень защиты

Солнцезащитные очки с UPF-значением 50+ считаются наиболее эффективными и могут блокировать около 98% ультрафиолетовых лучей. Однако в них неудобно например водить автомобиль из-за высокого светового контраста.

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