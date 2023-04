Как правильно использовать лубрикант США, Південна Корея та Японія проведуть протичовнові навчання » Маск позбавив The New York Times «синьої галочки», за відмову платити за Twitter blue Ілон Маск позбавив The New York Times «синьої галочки», за відмову платити за Twitter blue та звинуватив видання у тому, що вони беруть з читачів гроші за підписку Про це пише Bloomberg. Головний обліковий запис The New York Times більше не має галочки підтвердження, проте декілька дочірніх акаунтів все ще її зберегли. Зазначається, що це видання одне з перших, яке заявило, що не платитиме за перевірку своїх акаунтів у Twitter. «Ми не плануємо вносити щомісячну плату за «галочку» для наших інституційних облікових записів у Twitter», — наводить Bloomberg коментар представника New York Times. Він також додав, що репортерам відшкодовуватимуть витрати на використання Twitter Blue «у рідкісних випадках, коли цей статус буде необхідним для звітності». Своєю чергою Ілон Маск звинуватив видання у лицемірстві, адже вони мають платну підписку для своїх читачів. «NY Times тут неймовірно лицемірить, оскільки вони дуже агресивно змушують усіх оплачувати свою підписку», — пише бізнесмен. Він назвав тексти цього ЗМІ «нецікавою пропагандою» та порівняв з «діареєю» акаунти видання. «Крім того, їхні канали є еквівалентом діареї в Twitter. Це нечитабельно. У них було б набагато більше справжніх підписників, якби вони публікували лише свої найпопулярніші статті. Те саме стосується всіх видань», — додав Маск. Раніше Twitter попередив, що з 1 квітня позбавлятиме «синьої галочки» ті акаунти, які відмовляються її оплачувати.