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Китайська повітряна куля таки зібрала деякі дані з військових об’єктів США, — NBC

Про це NBC News розповіли неназвані американські чиновники.

За їхніми словами, Китай міг керувати повітряною кулею, щоб він здійснив кілька прольотів над американськими військовими базами та передав зібрану інформацію в Пекін в режимі реального часу.

Чиновники додали, що зібрана Китаєм розвідувальна інформація в основному складалася з електронних сигналів, які можуть бути отримані від систем озброєння або включати повідомлення від персоналу бази, а не з зображень.

Вони відзначають, що Китай міг зібрати набагато більше інформації, якщо США не зробили б зусиль для блокування здатності куль вловлювати вищезазначені електронні сигнали.

  • 3 лютого адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження.
3 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, США

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