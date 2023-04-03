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Гурт Scorpions планує дати концерт у центрі Києва після війни

На фото: лідер Scorpions Клаус Майне
Рок-гурт Scorpions сподівається дати концерт миру на Майдані Незалежності у Києві після завершення війни

Про це повідомив вокаліст Клаус Майне, передає Berliner Kurier.

«Сподіваюся, коли закінчиться війна, у нас буде мирний концерт на Майдані в Києві. Я не думаю, що ми будемо знову виступати в Росії, — каже Майне. — Не в осяжному майбутньому. Це сумно. Але ви повинні самі робити висновки з реальності».

За його словами, гурт змінив текст свого хіта «Wind Of Change» («Вітер змін») з тим, щоб він не романтизував Росію, а містив солідарність з Україною.

«Після початку цієї війни, яку не можна було нічим виправдати, ми запитали себе, чи можемо ми далі грати цю пісню. Тепер вона показує нашу солідарність з Україною, а не романтизує Росію, як раніше», — підкреслив вокаліст.

3 апреля, 2023 | Category: Новости, Шоу-бизнес

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