Чимбулак: любимый горнолыжный курорт вблизи Алматы

В Казахстан приезжают ценители хороших путешествий и ярких достопримечательностей, поклонники активного отдыха и безупречного сервиса. Здесь действительно потрясающая природа, работают горнолыжные курорты с отличной инфраструктурой, впечатляют масштабные панорамы и природные красоты.

Сейчас пришло время рассмотреть подробнее особенности горнолыжной базы Чимбулак. Остановимся на всех ключевых факторах, чтобы сразу стало понятно, насколько подойдет это место именно для вашего отдыха.

Специфика

На данный момент курорт стремительно набирает популярность. Опытные любители качественного отдыха, горнолыжных трасс уже успели оценить его достоинства. Находится Чимбулак в черте города Алматы. Рельеф здесь интересный, а погодные условия вполне благоприятные. Средний перепад высот достигает тысячи метров.

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Климатические условия

Курорт расположен очень выгодно с географической и климатической точки зрения. Зимний отдых тут будет особенно приятным благодаря хорошей погоде. Здесь практически не бывает сильных ветров, уровень температуры напоминает европейский. Для зимы стандартной становится планка в два градуса, хотя ночами, конечно, прохладнее. Стартует горнолыжный сезон примерно в ноябре, ближе к его концу. Продолжается он до апреля.

Фрирайд

Многие профессиональные горнолыжники и поклонники экстремального отдыха отмечают: Чимбулак оптимального подходит именно для впечатляющего катания вне трасс. Рельеф поражает своим многообразием, очень много различных уклонов и скальных выступов. С удовольствием катаются в лесу, по снежным полям, а кто-то выбирает для себя самые экстремальные природные склоны.

Можно выбрать для себя внетрассовое катание, но при этом оставаться на территории курорта. И на нужную высоту отправляться с использованием подъемников. Правильное решение – обратиться к местным профессиональным гидам по фрирайду. Они подскажут интересные маршруты, дадут рекомендации для обеспечения безопасности.

Трассы

Хороший перепад высот в зоне для катания на трассах. Действует восемь различных трасс, доступны всевозможные уровни сложности, от вариантов для новичков, до сложных профессиональных. Черная трасса идеально подойдет для тех, кто уверенно отдает предпочтение экстремальному стилю катания.

По ночам тут функционирует специальная современная техника. Склоны регулярно обновляются, подготавливаются к очередному дню.

Где лучше остановиться

Тут стоит задуматься, какой именно вариант проживания подойдет вам больше. В местных гостиничных комплексах и отелях не совсем удобное расположение, довольно высокие цены. Кто-то считает стоимость откровенно завышенной, но в этом специфика проживания непосредственно на территории горнолыжного курорта. Кроме того, вечерняя программа тут не такая интересная. Если приехать всей семьей, вполне можно заскучать.

Достаточно часто путешественники предпочитают приезжать на отдых из Алматы, а жить в самом городе. Там огромный выбор отелей, можно прекрасно провести время, открыть для себя большое количество красот и достопримечательностей. Доехать до курорта от Алматы можно даже на автобусе.

Остается только отметить, насколько достойно здесь развита инфраструктура. Можно отдохнуть, научиться кататься, пройти путь от новичка до профессионала. И насладиться многочисленными дополнительными развлечениями, от катания на тюбингах, до насыщенных конных прогулок по невероятно красивым местам.