За добу Росія втратила в Україні 560 військових

Про це Генштаб поінформував на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 174 550 (+560) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3618 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 6986 (+5)
- артилерійських систем – 2687 (+4)
- РСЗВ – 527 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 279 (+0)
- літаків – 306 (+0)
- гелікоптерів – 291 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2249 (+1)
- крилаті ракети ‒ 911 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5537 (+9)
- спеціальна техніка ‒ 296 (+0)
Дані уточнюються.
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