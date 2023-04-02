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За добу Росія втратила в Україні 560 військових

На фото знищена військова техніка окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 174 550 окупантів, 3618 танків, 2249 БПЛА, 306 літаків та 291 гелікоптер

Про це Генштаб поінформував на фейсбуці.

втрати росії станом на 02.04.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 174 550 (+560) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3618 (+2)
  • бойових броньованих машин ‒ 6986 (+5)
  • артилерійських систем – 2687 (+4)
  • РСЗВ – 527 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 279 (+0)
  • літаків – 306 (+0)
  • гелікоптерів – 291 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2249 (+1)
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5537 (+9)
  • спеціальна техніка ‒ 296 (+0)

Дані уточнюються.

2 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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