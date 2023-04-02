Хочу вести свою рубрику

ЄС виступатиме проти будь-яких зловживань з боку Росії під час головування в ООН, — Боррель На кордоні з Польщею утворилися черги на в’їзд в Україну » За добу Росія втратила в Україні 560 військових Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 174 550 окупантів, 3618 танків, 2249 БПЛА, 306 літаків та 291 гелікоптер Про це Генштаб поінформував на фейсбуці. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 174 550 (+560) осіб ліквідовано

танків ‒ 3618 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 6986 (+5)

артилерійських систем – 2687 (+4)

РСЗВ – 527 (+0) од.

засоби ППО ‒ 279 (+0)

літаків – 306 (+0)

гелікоптерів – 291 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2249 (+1)

крилаті ракети ‒ 911 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5537 (+9)

спеціальна техніка ‒ 296 (+0) Дані уточнюються.