На кордоні з Польщею утворилися черги на в’їзд в Україну

На західних кордонах України, зокрема українсько-польському, відмічається накопичення пасажирського транспорту на в’їзд до України — Західне регіональне управління Держприкордонслужби

«На західних кордонах України, зокрема українсько-польському, відмічається збільшення кількості осіб, що слідують до України. Дана активізація руху пов’язана з тим, що багато наших співвітчизників слідують в Україну напередодні Великодніх свят.

Це місцями призводить до збільшення часу очікування на перетин кордону. Таким чином, у основних пунктах пропуску на кордоні з Польщею, таких як «Шегині» і «Краківець», відмічається накопичення пасажирського транспорту на в’їзд до України».

Прикордонники зазначають, що збільшили кількість персоналу для оформлення подорожуючих, а також систематично взаємодіють із закордонними колегами з метою реагування на зміни ситуації.

Також Держприкордонслужба радить обирати менш завантажені на в’їзд до України пункти пропуску «Угринів», «Рава-Руська», «Смільниця».