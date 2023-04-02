 
«  
  »

Кремль не досяг воєнних цілей, поставлених до кінця березня, — ISW

Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти нагадали: в грудні 2022 року начальник російського генштабу Валерій Герасимов оголосив,  що російські війська зосереджують більшість своїх зусиль на захопленні Донецької області, і російські війська розпочали зимову наступальну операцію на початку лютого вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна-Лиман та на окремих ділянках фронту в західній частині Донецької області.

Пізніше міністерство оборони Великої Британії зазначило, що Герасимов не зміг розширити російський контроль над Донбасом і домігся лише незначних успіхів, витрачаючи мобілізований персонал.

«ISW вже давно оцінював, що російський зимовий наступ навряд чи буде успішним через постійну нездатність російського командування зрозуміти часові та просторові відносини, пов’язані з такою кампанією. ISW також стверджував, що Росії не вистачить бойової потужності, необхідної для проведення більш ніж однієї великої наступальної операції в Донецькій і Луганській областях, а триваючі призовні кампанії в РФ та на окупованих українських територіях можуть свідчити про те, що Росія готується до нестачі резервів», — підкреслили фахівці.

2 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  