Кремль не досяг воєнних цілей, поставлених до кінця березня, — ISW

Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Експерти нагадали: в грудні 2022 року начальник російського генштабу Валерій Герасимов оголосив, що російські війська зосереджують більшість своїх зусиль на захопленні Донецької області, і російські війська розпочали зимову наступальну операцію на початку лютого вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна-Лиман та на окремих ділянках фронту в західній частині Донецької області.
Пізніше міністерство оборони Великої Британії зазначило, що Герасимов не зміг розширити російський контроль над Донбасом і домігся лише незначних успіхів, витрачаючи мобілізований персонал.
«ISW вже давно оцінював, що російський зимовий наступ навряд чи буде успішним через постійну нездатність російського командування зрозуміти часові та просторові відносини, пов’язані з такою кампанією. ISW також стверджував, що Росії не вистачить бойової потужності, необхідної для проведення більш ніж однієї великої наступальної операції в Донецькій і Луганській областях, а триваючі призовні кампанії в РФ та на окупованих українських територіях можуть свідчити про те, що Росія готується до нестачі резервів», — підкреслили фахівці.
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