Кремль не досяг воєнних цілей, поставлених до кінця березня, — ISW

Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти нагадали: в грудні 2022 року начальник російського генштабу Валерій Герасимов оголосив, що російські війська зосереджують більшість своїх зусиль на захопленні Донецької області, і російські війська розпочали зимову наступальну операцію на початку лютого вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна-Лиман та на окремих ділянках фронту в західній частині Донецької області.

Пізніше міністерство оборони Великої Британії зазначило, що Герасимов не зміг розширити російський контроль над Донбасом і домігся лише незначних успіхів, витрачаючи мобілізований персонал.

Аналітики звернули увагу на стурбованість російських мілітарних оглядачів: вони розчаровані, що російські війська повинні завершити свої наступальні операції в Бахмуті та Авдіївці, аби підготуватися до українських контрнаступів. А також, що що Росія не зможе продовжувати широкомасштабну наступальну операцію, якщо не зможе утримати під контролем Бахмут та Авдіївку впродовж наступних тижнів.

«ISW вже давно оцінював, що російський зимовий наступ навряд чи буде успішним через постійну нездатність російського командування зрозуміти часові та просторові відносини, пов’язані з такою кампанією. ISW також стверджував, що Росії не вистачить бойової потужності, необхідної для проведення більш ніж однієї великої наступальної операції в Донецькій і Луганській областях, а триваючі призовні кампанії в РФ та на окупованих українських територіях можуть свідчити про те, що Росія готується до нестачі резервів», — підкреслили фахівці.